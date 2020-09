Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a reprosat Guvernului Orban ca a taiat „cu nesimtire 6 luni frunza la caini”, iar acum a iesit Monica Anisie „incapabila aceea de la Educatie” sa atunce toata vina pe autoritatile locale. Liderul PSD a adaugat ca elevii nu au culoare politica, ei vor sa faca scoala si nu trebuie sa fie…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca liberalii, de cand sunt la guvernare, se gandesc numai la alegeri și au facut tot posibilul sa blocheze proiectele primarilor social-democrați, dand exemplu programele primarului Sectorului 5 Daniel Florea care au fost blocate de Guvern. De asemenea, Ciolacu…

- El a explicat ca scenariul folosit in fiecare localitate va fi stabilit de autoritațile locale, in funcție de evaluarea situației epidemiologice. Ludovic Orban i-a raspuns totodata și președintelui PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a spus recent ca social-democrații vor iniția in Parlament discuții privind…

- Ludovic Orban a anunțat ca școala va incepe in 14 septembrie, iar alegerile locale vor avea loc la data stabilita, 27 septembrie. Prim-ministrul a anunțat vineri ca școlile ar putea incepe online in 14 septembrie și ca desfașurarea cursurilor in salile de clasa ar putea fi amanata pentru octombrie,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, legat de redeschiderea școlilor și elaborarea a trei scenarii, ca șeful statului și Guvernul „nu sunt in stare sa le spuna concret parinților cum vor invața copiii lor in acest an școlar”. „Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis…

