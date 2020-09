Marcel Ciolacu sustine ca ar depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban in situatia in care presedintele USR, Dan Barna, ar fi dispus sa sustina, alaturi de parlamentarii USR, demersul PSD. "Sa nu mai vina domnul Barna sa-l injure in Parlament pe Orban, ca-l sustine! Daca vrea, sa ma anunte, doar un sms sa-mi dea! «Dom-le, depune motiunea!» Si o depun, si o votam, si a trecut”, afirma Marcel Ciolacu potrivit news.ro.

Intrebat, luni…