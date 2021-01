Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu anunța vineri, pe Facebook, ca s-a vaccinat anti-COVID, precizand ca a facut acest lucru dupa mama sa. „Nu aș fi putut niciodata sa ma vaccinez inaintea ei, unul dintre numeroșii bolnavi cronici din Romania”, subliniaza liderul PSD, transmițand mesaj pentru guvernanți:…

- Muftiul Muurat Iusuf s-a aflat, miercuri dimineața, la unul dintre centrele de vaccinare din municipiul Constanța, pentru a primi prima doza din vaccinul impotriva Covid-19, a anunțat Muftiatul Cultului Musulman din Romania pe pagina de Facebook. Cu acest prilej, muftiul transmite tuturor membrilor…

- Traian Basescu, 69 de ani, s-a vaccinat sambata, 16 ianuarie, impotriva Covid la centrul de vaccinare al Spitalului Universitar de Urgența Militar Central ”Dr. Carol Davila”. ”In conformitate cu prevederile Legii nr. 38/ 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru…

- Primarul comunei Alexandru Odobescu, Niculae Eremia, a sarit randul si s-a vaccinat impotriva COVID-19, desi Romania este inca in prima etapa a campaniei, in care se imunizeaza numai cadrele medicale. Acesta a postat pe Facebook o fotografie din momentul vaccinarii, cu mesajul „Responsabilitate! Prima…

- Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița…

- Premierul Florin Citu a afirmat, dupa vaccinarea primei persoane din Romania, asistenta medicala Mihaela Anghel, ca aceasta vaccinare impotriva COVID-19 „incepe cu oamenii fara de care sanatatea romanilor nu ar mai putea fi asigurata”. Seful Executivului a adaugat ca vaccinarea este gratuita si voluntara…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat miercuri ca a semnat plata avansului catre Comisia Europeana, in suma de peste 12 milioane euro, pentru vaccinul Covid-19. „Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin Covid-19, in suma de 12.058.345 euro!”, a scris Cițu pe pagina sa de Facebook.…

