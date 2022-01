Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca Romania ar fi putut avea suficiente gaze daca investitiile la Marea Neagra ar fi inceput in 2018 si ca legea offshore va fi modificata in prima sesiune parlamentara, pastrandu-se obligatia de a pastra 40% din productie in tara.

- Taxa de solidaritate, subiect controversat in coaliție RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O prima schita a bugetului pe anul viitor ar urma sa fie gata lunea viitoare, iar documentul va fi supus aprobarii în Parlament înainte de Craciun. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat…

- Pentru a acorda majorararile salariale de 16% din invațamant, amanate timp de doi ani, Guvernul are nevoie de aproximativ 3,8 miliarde lei, iar sindicaliștii amenința cu nu vor mai accepta soluții de compromis. Președintele PNL, Florin Cițu, susține ca nu se impun majorari salariale in sistemul bugetar,…

- ”PSD-PNL promit ca vor reduce TVA la caldura la 5%. Toate bune si frumoase, doar ca TVA este deja redusa la 5% pentru caldura. In iulie a fost data legea 196/2021 care prevede reducerea cotei de la 13 ianuarie 2022”, a scris, marti, pe Facebook, Claudiu Nasui. Acesta afirma ca Marcel Ciolacu ”ne…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit in Parlament despre rolul președintelui țarii in sistemul politic din Romania, militand pentru modificarea Constituției. Președintele a fost de multe ori un...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca va candida pentru șefia Camerei Deputaților, in timp ce președintele PNL, Florin Cițu, va candida pentru funcția de președinte al Senatului. Marcel Ciolacu a dezvaluit faptul ca interiorul PSD s-a vorbit și despre propunerea ca șeful partidului sa fie vicepremier…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat in urma negocierilor de marti, la Parlament, pentru formarea noului Executiv, alaturi de PNL si UDMR, ca miercuri vor incepe discutiile pe fiecare capitol al programului de guvernare. Liderul PSD a transmis ca spera sa vina in Parlament cu programul de guvernare…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat miercuri ca spera sa nu fie adevarat zvonul ca liderul liberal Florin Cițu negociaza cu președintele PSD Marcel Ciolacu formarea noului Guvern in absența echipelor de negociere din partea celor doua partide. „Am auzit (informatia ca ar fi…