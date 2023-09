Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa piarda banii din PNRR pentru ca nu se va putea incadra in deficitul de 4,4% din PIB, insa ajutoarele pentru Ucraina și, in mica parte, pentru Republica Moldova au insumat 3,5% din PIB. Incercarea premierului Marcel Ciolacu de a negocia o acceptare a creșterii deficitului pe motivul…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit senatorului social-democrat, ideea majorarii TVA este doar o propunere a Comisiei Europene, in niciun caz o impunere! „Premierul este determinat sa realizeze toate reformele din PNRR și este pregatit sa iși angajeze raspunderea in Parlament, ne asigura Ion Mocioalca. Pe masa…

- Presedintele Zelenski a vizitat tarile din jurul Romaniei, inclusiv Bulgaria, iar in aceste conditii, premierul Denis Smihal, care vineri a fost la Bucuresti, a fost intrebat in cadrul unui interviu daca este de asteptat o vizita a liderului ucrainean si in Romania. „Romania este partenerul nostru foarte…

- Ucraina a expediat 8,1 milioane de tone de cereale prin portul romanesc Constanta de la Marea Neagra, in perioada ianuarie-iulie 2023, ritmul incetinind semnificativ dupa ce Rusia a atacat infrastructura porturilor ucrainene, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Conform datelor transmise Reuters…

- Ucraina a expediat 8,1 milioane de tone de cereale prin portul romanesc Constanta de la Marea Neagra, in perioada ianuarie-iulie 2023, ritmul incetinind semnificativ dupa ce Rusia a atacat infrastructura porturilor ucrainene, potrivit Agenției Reuters, preluate de Agerpres. Conform datelor transmise…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri, la Galati, despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, potrivit Ambasadei SUA la Bucuresti, care transmite sustinerea pentru "asigurarea continuitatii neintrerupte…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri, la Galati, despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, anunta ambasada SUA la Bucuresti transmitand sustinerea pentru ‘asigurarea continuitatii neintrerupte…

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut o conferința de presa la Berlin, dupa discuțiile cu omologul sau german, Olaf Scholz. Ciolacu a salutat vizita recenta a cancelarului Olaf Scholz in Romania, pe care a numit-o „o dovada a prieteniei și relațiilor consolidate dintre Germania și Romania pe care amandoi…