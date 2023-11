Stiri pe aceeasi tema

- Colaborarea in domeniile economic, aparare si securitate, precum si in ceea ce priveste dosarele europene au fost principalele teme ale intrevederii intre premierul Marcel Ciolacu si noul ambasador al Republicii Franceze in Romania, E.S. Nicolas Warnery, potrivit unui comunicat al guvernului. Prim ministrul…

- Colaborarea in domeniile economic, aparare și securitate, precum și in ceea ce privește dosarele europene au fost principalele teme ale intrevederii intre premierul Marcel Ciolacu și noul ambasador al Republicii Franceze in Romania, Nicolas Warnery.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa din timpul vizitei sale in Belgia, ca negocierile pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen continua pe toate planurile, adaugand ca cea mai buna varianta este ca Romania si Bulgaria sa intre impreuna in…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar l-a primit in vizita pe noul ambasador al Republicii Franceze in Romania, Nicolas Warnery.In cadrul intrevederii, ministrul Angel Tilvar a transmis ca Franta este unul dintre cei mai importanti parteneri strategici ai Romaniei si un contributor-cheie la…

- Premierul a avut, miercuri, o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional, aflata in Romania pentru misiunea anuala de evaluare. Marcel Ciolacu a punctat in timpul intalnirii ca Executivului susține cu prioritate proiectele din transporturi, sanatate și educație.

- Romania nu se da batuta și iși continua lupta pentru aderarea la Spațiul Schengen. Astfel, in cursul zilei de miercuri, 27 septembrie, președintele țarii a avut o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu pe acest subiect. Ce are in plan sa faca liderul PSD in privința Austriei, țara care s-a opus. Marcel…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a primit joi, pe secretarul general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Ulrik Knudsen. Seful Executivului a reiterat ca aderarea Romaniei la OCDE reprezinta o prioritate de prim rang a Guvernului.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu- premierul Romaniei a propus liderilor din sud-estul Europei și Balcanii de Vest sa lucreze impreuna pentru dezvoltarea economica a zonei noastre. In plus, a subliniat ca locul Romaniei este in Schengen. Aderarea țarii noastre la Spațiul Schengen este nu doar o așteptare…