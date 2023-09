Vineri seara, liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunțat o decizie ferma și urgenta, in cadrul unei conferințe online a Biroului Politic Național al PSD. Motivul? Un scandal care zguduie lumea politica romaneasca: vicepreședintele PSD și președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant de procurorii DNA, vineri seara, intr-un caz de presupusa corupție. Conform surselor judiciare, Dumitru Buzatu ar fi fost supravegheat de procurori și prins in timp ce primea o mita de 1,25 de milioane de lei, in schimbul acordarii unor contracte. Aceasta acuzație…