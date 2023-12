Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au umplut vineri, stația de metrou Piața Victoriei, in drum spre parada de Ziua Naționala.Scene greu de intalnit pana și in zilele de munca au fost astazi la Piața Victoriei. Magistrala 1, dinspre sudul spre nordul orașului este, de regula, cea mai aglomerata din București, pentru ca…

- Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata printr-o parada militara la București. Evenimentul este așteptat de mii de bucureșteni in fiecare an. Peste 2500 de militari și angajați din MApN, MAI, SRI, STS și Administrația Naționala vor defila pe sub Arcul de Triumf. La ora 9.00 va avea loc o ceremonie militara…

- Premierul Marcel Ciolacu susține, in mesajul de Ziua Naționala a Romaniei, ca s-ar bucura ca toți politicienii și cei din societatea civila sa retraiasca spiritul unitații care i-a inflacarat pe inaintașii noștri de acum 105 ani, cand au infaptuit Marea Unire.

- Tudor Chirila spune ca uniți sunt doar hoții, ca romanii sunt impraștiați prin strainatate, neavand condiții sa se realizeze in țara lor, la fel și defilarea. Pe bune, cine sa ne uneasca? Aia care ne fura banii și decența?, intreaba Chirila intr-un mesaj pe Facebook. „Cand cinci milioane de romani…

- „Aderarea Romaniei la OCDE inseamna un viitor mai bun pentru copiii noștri și siguranța ca Romania a ales direcția corecta”, susține premierul Marcel Ciolacu.Ciolacu a prezidat marți Comitetul Național pentru aderarea Romaniei la OCDE (Comitetul Național), care reunește reprezentanții principalelor…

- ”Astazi venim si dovedim concret cum, tinand sub control cheltuielile statului prin ordonanta cu masuri fiscal-bugetare, ne asiguram ca proiectele de investitii publice importante pot continua. Aprobam prin memorandum derogarile necesare pentru ca autoritatile centrale si, mai ales, locale sa poata…

- „Vin in fața dumneavoastra cu cea mai ambițioasa reforma a aparatului bugetar de dupa Revoluție”, spune premierul Marcel Ciolacu. El precizeaza ca „impozitarea cu 70% a sumelor nejustificate nu inseamna taxarea banilor de la nunta sau de la botez”.

- Pachetul de masuri fiscal bugetare pe care Guvernul isi asuma raspunderea are ca obiectiv sa reduca "risipa bugetara si sa puna punct modului in care "cei puternici si cu foarte multi bani se credeau de neatins, a declarat prim ministrul Marcel Ciolacu.Pachetul de masuri fiscal bugetare pe care Guvernul…