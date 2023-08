Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Constanța la festivitațile de Ziua Marinei, premierul Marcel Ciolacu a facut și o baie de… mini-mulțime. Premierul s-a fotografiat cu mai mulți oameni și a postat imaginile pe pagina sa de Facebook, menționand ca niciodata nu va putea fi “un oficial”: Va mulțumesc pentru ziua de astazi! Faleza…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru ii ataca pe PSD-iști pe tema renunțarii la scutirile pe impozit din sectorul IT, asta in condițiile in care Ministerul Finanțelor este condus de un liberal, Marcel Boloș. Intr-un comentariu publicat pe Digi24.ro , Muraru afirma ca liderii PSD, „pe contrasens cu o planeta…

- Pe 11 mai 2023, Marcel Ciolacu, pe atunci președintele Camerei Deputaților, a ținut un scurt discurs in fața antreprenorilor romani, reuniți la un summit organizat de Romanian Business Leaders (RBL). RBL este una dintre cele mai puternice organizații ale mediului privat de afaceri, ce reunește peste…

- Premierul Dorin Recean urmeaza sa efectueze simbata o vizita la București, unde are planificata o intrevedere cu noul prim-ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu, anunța presa din Romania. "In calitate de prim-ministru, primul oficial strain cu care se va intilni va fi Dorin Recean, omologul sau din Republica…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marți, 13 iunie, premierul Romaniei de președintele Klaus Iohannis. El este al cincilea premier PSD numit de actualul președinte in timpul celor doua mandate la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a anunțat noul premier facind un elogiu al Coaliției PSD-PNL. „Coaliția…