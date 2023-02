Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, la Antena 3, despre prezenta actualilor ministri in guvernul condus de el, ca sunt anumiti ministri care trebuie sa dea anumite lamuriri, si ca nu doreste sa inceapa un drum nou cu suspiciuni sau cu lucruri pe care trebuie sa le explice el. El a mai spus ca sunt doi ministri care s-au remarcat, ministrul fondurilor europene, Marcel Bolos si ministrul Sorin Grindeanu. ”Marea parte dintre ministri se va regasi si in noul guvern, in momentul in care premierul Ciuca isi va da demisia, tot guvernul este demis si urmeaza formarea noului guvern,…