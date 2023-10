Marcel Ciolacu, la premiera trailerului Miami Bici. Ce mesaj a avut pe tricou! Miercuri seara, Codin Maticiuc și-a aniversat ziua de naștere in cadrul unei petreceri organizate in București. In cadrul aceluiași eveniment a fost lansat și trailerul oficial al comediei Miami Bici 2, care urmeaza a avea premiera in cinematografe in aceasta toamna. La petrecere au participat numeroase vedete autohtone și personalitați din diferite domenii. Printre invitați s-a numarat, in mod poate surprinzator, premierul Marcel Ciolacu. Premierul Romaniei și-a facut apariția cu un tricou inspirat din filmul Miami…