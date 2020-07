Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul PNL stie doar sa fure si sa risipeasca. Istoria se repeta cu Iohannis in loc de Basescu! Diferenta dintre politicile PSD si gogosile electorale ale PNL e scoasa astazi la iveala de Banca Mondiala. In perioada 2017-2019, venitul mediu pe locuitor a crescut de la 9.650 la 12.630 de dolari.…

- Liberalii vor prezenta astazi programul de relansare economica. Liderul PSD Marcel Ciolacu iese la atac, acuzand Guvernul Orban ca a preluat mai multe idei din programul de guvernare al PSD. „Va putea oare Klaus Iohannis sa inghita toate astea, demn ca un pelican, și sa le prezinte drept marețe invenții…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca „sunt anumiți colegi de partid care nu ințeleg jocul pe care Iohannis și PNL” il fac asupra PSD, prin atacurile unor social-democrați la adresa acestuia. Ciolacu a adaugat ca este normal sa existe tensiuni in partid atunci cand se apropie…

- Președintele interimar al PSD , Marcel Ciolacu , vine iar cu un tir de critici la adresa actualei puteri. ”Dupa cele cateva zeci de ședințe de Guvern convocate pana acum la Cotroceni, tot ce a putut Ludovic Orban sa prezinte ieri in Parlament a fost: ”Vom face”, ”Vom analiza”, ”Vom vedea”. Concluzia:…

- Premierul Ludovic Orban a evitat, joi, sa-i mai dea o replica liderului PSD Marcel Ciolacu, spunand ca „e bine ca am depașit aceasta etapa pana la urma”, pentru ca proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc a fost respins ieri in Senat. „Ce sa-i raspund? In calitate de președinte al Camerei…

- Dancila considera ca presedintele Camerei Deputatilor si, interimar, al PSD a fost ori neglijent, ori de rea credinta, fapt pentru care ii solicita demisia din fruntea partidului. "Oricine ar fi fost liderul PSD și Președintele Camerei Deputaților astazi, daca a permis adoptarea acestui proiect…

- Președintele interimar PSD, Marcel Ciolacu, a explicat marți, intr-un mesaj video, ca parlamentarii partidului au de ales intre doua rele la votul din Parlament privind prelungirea starii de urgența și a indicat care va fi votul social-democraților:„Este evident ca decretul privind prelungirea…