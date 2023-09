Stiri pe aceeasi tema

- “Oamenii obișnuiți nu vor plati niciun fel de taxe in plus”, spune premierul Marcel Ciolacu in discursul de asumare a proiectului privind masurile fiscale. El amintește și de cazul „Buzatu” și afirma ca va avea „toleranța zero fața de corupție”. „Repet, ca sa fie clar: oamenii obișnuiți nu vor plati…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde iși angajeaza raspunderea pentru pachetul fiscal, ca „oamenii obișnuiți” nu vor plati taxe suplimentare in urma aplicarii acestei legi.„Repet, ca sa fie clar: oamenii obișnuiți NU vor plati niciun…

- Guvernul urmeaza sa adopte Legea privind unele masuri fiscale, dar inaintea ședinței de Guvern a avut loc o intalnire la care au participat premierul Marcel Ciolacu, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș și președintele PNL, Nicolae Ciuca.Inițial, ședința de Guvern pentru adoptarea legii ar fi trebuit…

- „Trebuie sa depașim toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR cu care modernizam administrația și investim miliardele europene in transport, energie, educație, sanatate, agricultura, digitalizare. Dupa amiaza voi pleca…

- O asumare a raspunderii premierului inseamna adoptarea noilor taxe fara dezbatere și vot. Iar printre masurile de austeritate se numara și eliminarea facilitaților fiscale in IT și agricultura, dar și impozite mai mari pentru companii. CE TAXE VREA SA IMPUNA GUVERNUL CIOLACU -Impozit diferit pentru…

- "Rectificarea bugetara nu poate avea loc decat dupa ce aceste masuri se aproba. In caz contrar, daca masurile nu se aproba, spun cu toata raspunderea: deficitul bugetar ajunge in jur de 7% din PIB. Coalitia trebuie sa fie foarte pragmatica si este, din acest punct de vedere, sa rezolve aceasta problema…

- ares Bogdan, europarlamentar din partea PNL, spune ca este exclus ca liberalii sa iasa de la guvernare, nefiind nicio discutie in acest sens in interiorul formatiunii. Politicianul mai zice și ca noile masurile fiscale avute in vedere de catre Executiv, prin ordonanta de urgenta, nu vor fi luate in…