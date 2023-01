Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 16 ianuarie, la Romania TV, ca fostul premier Mihai Tudose este dispus sa fie ministru dupa rotația premierilor din luna mai, in care, cel mai probabil, Ciolacu va fi noul șef al Executivului in locul lui Nicolae Ciuca. „Am vorbit cu Mihai Tudose și azi dimineața. Era la sesiune, la Strasbourg. Eu imi doresc foarte mult ca Mihai Tudose sa vina in Guvern. Din discuțiile avute cu el, iși dorește sa vina in Guvern. Este un om cu experiența, a fost și ministru la Economie, și prim-ministru...”, a afirmat Ciolacu.