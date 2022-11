Marcel Ciolacu exultă după ridicarea MCV și speră în aderarea țării la Schengen Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti seara, la Slatina, ca ridicarea MCV inseamna eliminarea unei ultime bariere pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen. „Mi se pare ca numai noi si bulgarii mai aveam acest Mecanism, MCV. In acest moment presupun ca nu mai exista nicio bariera pentru aderarea Romaniei la Schengen si ultima bariera, cu toate ca nu era o impunere pentru aderarea la spatiul Schengen retragerea MCV-ului din Romania, dar in acest moment Romania si sper mai ales dupa 8 decembrie, cand vom intra in spatiul Schengen, Romania este cu toate drepturile in interiorul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

