- Scandal cu imbranceli și acuzații in fața cladirii in care se desfașoara sambata alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara. UPDATE 15 candidati inscrisi pentru functia de presedinte al PNL Timisoara si-au retras candidaturile, ramanand in cursa doar doi: Cosmin Tabara si Claudiu Chira. Scandalul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a atacat sambata dur Partidul Național Liberal, dupa scandalul care a izbucnit la alegerile pentru șefia PNL Timișoara. „Voi sunteți urmașii Bratienilor? Niște circari...

- Curtea de Arbitraj a PNL a acceptat spre judecare cazul organizatiei din Timisoara, acolo unde a izbucnit un imens scandal la alegerile municipale. Intre timp, astazi sunt asteptati la “judecata” mai multi membri ai “aripii Ambrus” din PNL Timis. Scandalul declansat la alegerile din cadrul PNL Timisoara…

- Scandalul din PNL Timis, continua! Tabara lui Raul Ambrus reactioneaza dupa ce s-a intrunit Biroul Permanent Județean interimar al PNL Timiș pentru a analiza și a decide cu privire la situația creata in jurul alegerilor de la PNL Timișoara. Biroul Politic Local ales al PNL Timișoara a transmis urmatorul…

- Mai mulți barbați s-au batut cu scaune și sticle la o terasa din Piața Victoriei din Timișoara. Martorii, dintre care unii cu copii, s-au indepartat imediat. Poliția a identificat trei dintre indivizi și continua cercetarile. Scandalul a avut loc in jurul orei 23:00, in Piața Victoriei din Timișoara.…

- Alegerile județene pentru noua conducere a PNL Timiș se vor amana, a anunțat „interimarul” Alin Nica. Aceasta, dupa ce alegerile locale pentru filiala Timișoara s-au transformat intr-un circ total. Pana ce alegerile locale nu se vor incheia in toate organizațiile locale nu se va putea organiza și conferința…

- PSD Timiș a taxat prompt haosul din PNL Timișoara, devenit vizibil la alegerile de astazi. Președintele Alfred Simonis spune ca PNL se discrediteaza prin astfel de acțiuni: The post PSD Timiș, reacție dupa scandalul-monstru de la liberali appeared first on Renasterea banateana .

- Referindu-se la scandalul de la alegerile PNL Timisoara, presedintele PSD Timis si lider al deputatilor social-democrati, Alfres Simonis este de parere ca este jenant pentru un presedinte de partid si chiar de Consiliu Judetean sa fie huiduit de proprii colegi si ca vorbele grele aruncate de cele doua…