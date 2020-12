„Peneliștii n-au ințeles absolut nimic din votul romanilor”, susține Ciolacu intr-o postare pe rețelele de socialiare. S-a confirmat! Cițu, propunerea liberalilor pentru funcția de premier „Sa il propui premier pe Cițu – groparul economiei romanești este o mare, mare bataie de joc!!! Acești inconștienți sunt interesați doar de ciolan, in timp ce sute de oameni mor zilnic de virus. Nu le pasa absolut deloc de oameni, pentru ca altfel ar fi votat propunerea PSD- doctorul Alexandru Rafila”, susține Marcel Ciolacu. S-a trezit inscrisa fara sa vrea in AUR! ”Ce parere are dl. Simion despre toate acestea?”…