Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, aflat in vizita in Italia, a transmis, vineri, ca a discutat cu Ministrul de Interne, italian, Matteo Piantedosi. Ciolacu spune ca i-a multumit lui Matteo Piantedosi, unul dintre cei mai vocali avocati ai cauzei Romaniei in vederea aderarii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, i-a multumit ministrului de Interne al Italiei, Matteo Piantedosi, pentru ca sustine aderarea Romaniei la Schengen, adaugand ca liderii de la Roma nu au aceeasi "miopie" ca cei din Austria.

- Roma nu impartașește miopia altor lideri europeni, precum cei din Austria, spune Marcel Ciolacu, dupa o intrevedere cu ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi: „Am menționat ca nu garduri noi intre statele europene reprezinta o soluție”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritațile din Romania au facut greșeli in campania pentru Schengen, considera Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputaților. In opinia acestuia, una dintre greșeli a fost acceptarea corelarii candidaturii Romaniei cu cea a Bulgariei, deși se știa ca Bulgaria are șanse minime sa intre…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut vineri, la Seoul, o intrevedere cu omologul sud-coreean, Lee Jong-Sup. Intalnirea a avut loc in contextul vizitei oficiale pe care presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca o fac, in perioada 19-23 decembrie,…

- ”Romania saluta cu deschidere si apreciere perspectivele de cooperare dintre portul Busan din Republica Coreea si Constanta. Cea mai scurta cale intre Asia si Europa este prin Asia Centrala, Caucaz si Marea Neagra”, a scris pe Twitter premierul Nicolae Ciuca. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca se afla,…

- „Nu cred ca vom avea un Consiliu extraordinar JAI, ca l-am avea degeaba, pentru ca Austria iși menține poziția de a vota impotriva aderarii Romaniei la Schengen”, spune președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, lider al PSD.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca, prin decizia de joi, au fost „calcate in picioare” principiile care definesc Spatiul Schengen. „Simtim ca Rusia este pe cale sa se mai bucure o data de inca o nedreptate care i se face Romaniei”, a aratat el, dupa Consiliul JAI, in care Austria a votat…