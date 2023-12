Conform comunicatului de presa al Guvernului, premierul roman a salutat traiectoria ascendenta pe care s-au inscris dialogul politic si cooperarea bilaterala, punctand ca Republica Kazahstan este cel mai mare partener economic al Romaniei din Asia Centrala. O tema importanta abordata in cadrul intrevederii a fost cooperarea in domeniul energiei, cele doua parti fiind de acord sa incurajeze dezvoltarea cooperarii in scopul de a spori securitatea aprovizionarii pentru statele membre ale UE, dar si pentru Republica Moldova si Ucraina. In aceasta privinta, seful Executivului roman a subliniat importanta…