Președintele PSD spune ca nu este adminisil ca Olanda, stat partener al Romaniei in UE și NATO, sa dea o astfel de rezoluție fara a primi un raport din partea experților pe Justiție și Afaceri Interne. El a punctat ca rezolutia adoptata de Parlamentul olandez, care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, este o nedreptate la adresa romanilor si a Romaniei dupa ce atat statul roman, dar si populatia s-au implicat in gestionarea situatiei din Ucraina. „Am vorbit (in cadrul conferintei de alegeri a PSD Gorj – n.r.) despre modul nostru…