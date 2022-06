Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca recomandarea Comisiei Europene ca tara sa sa obtina statutul de candidata la aderarea la Uniunea Europeana (UE) reprezinta un rezultat mult asteptat si a subliniat ca in acest drum conteaza pe sprijinul si ajutorul Romaniei. „Ieri, am primit…

- Germania va plasa Gazprom Germania in administrare pe termen lung, recapitalizand-o cu un imprumut pentru a o proteja de insolvența si redenuminand-o Securing Energy for Europe GmbH, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german. O sursa guvernamentala a declarat ca imprumutul, de la banca de…

- Sunt probleme tehnice la frontiera intre Romania și Republica Moldova, in dimineața zilei de duminica, 5 iunie 2022. Anunțul a fost transmis de presa de la Chișinau, care citeaza surse din Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Potrivit autoritaților din Republica Moldova, problemele sunt pe partea…

- Rusia a impus miercuri sancțiuni impotriva unui numar de peste 30 de companii din Uniunea Europeana(UE), SUA si Singapore, ca represalii la sanctiunile care i-au fost aplicate pentru ofensiva sa militara in Ucraina, transmite AFP. Potrivit decretului guvernamental, lista cuprinde 31 companii, dintre…

- Ministrul de externe din Germania, Annalena Baerbock, a vizitat Kievul marți (10 mai), susținand cererea Ucrainei de aderare deplina la Uniunea Europeana și ca va rupe legaturile energetice cu Rusia. „ Aș dori sa gasim un raspuns puternic și convingator la dorința dumneavoastra de aderare, chiar daca…

- Decizia in privința livrarii de armament de catre Romania in Ucraina va fi luata „scurt, fara prea mult debate”, dupa o analiza a Ministerului Apararii, a spus luni, la Antena 3, vicepremierul Sorin Grindeanu. Intrebat, luni seara, daca Romania va livra armament in Ucraina, avand in vedere declarațiile…

- Ucraina sau Romania pot asigura apararea Republicii Moldova impotriva Rusiei, susține consilierul președintelui Zelenski, Oleksii Arestovici. Consilierul prezidențial Oleksii Arestovici a facut aceste aprecieri cand a fost rugat sa comenteze situația din Transnistria. Dupa cum se știe, Transnistria…

- Ucraina n-a cerut avioanele Republicii Moldova, care nici macar nu pot fi folosite, a declarat Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinau. Este vorba de ultimele șase avioane de lupta MiG 29 pe care le deține Republica Moldova. Acestea sunt avioane pe care Republica Moldova le-a moștenit…