„Am spus: eu cred ca trebuie sa vedem ce face domnul președinte Klaus Iohannis. Poate se trece sub Suedia președinția. Nu am nici o așteptare. Daca o sa existe o decizie pana la sfarșitul anului, momentan Austria a anunțat ca nu-și modifica votul. Ne facem o speranța prea mare.Cred ca este un termen care poate fi luat in consideare: a doua parte a anului urmator. Trebuie vorbit și cu președintele spaniol.Era foarte greu ca Romania sa primeasca votul și apoi sa schimbe decizia Austriei. (...) E ceva ce nu a funcționat.„Pe data de 12 a fost ultimul vot asumat, ca sunt de acord. Iar pe data de 18…