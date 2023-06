Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, s-a intalnit cu Regele Charles al III-lea venit in vizita in Romania. „O prietenie inestimabila care ne onoreaza și ne inspira! O prietenie pe care mereu o reafirma, prin vizitele sale in Romania, Majestatea Sa Regele Charles al III-lea! In…

- "A fost o mare placere sa ma intalnesc din nou, de data aceasta la București, cu premierul Republicii Coreea, domnul Han Duck-soo, pentru a continua discuțiile despre proiectele comune pe care le avem. Toate proiectele discutate in decembrie 2022 la Seoul reprezinta, de fapt, o foaie de parcurs pentru…

- Liderul PSD a declarat ca a depus amendamente care vor schimba definitiv modul in care vor fi alcatuite listele de candidați la toate alegerile politice. ”Am semnat, astazi, de Ziua Europei, alaturi de toate doamnele deputat si senator din PSD amendamentele prin care devine obligatoriu ca, la toate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca fermierii romani vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, „pe baza unei formule echitabile”. „Fermierii romani vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, pe baza unei formule echitabile! Acesta este unul…