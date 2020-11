Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca partidul sau exclude ”categoric” intrarea la guvernare alaturi de PNL sau votarea unui guvern minoritar PNL. Întrebat daca l-ar susține pe Dacian Cioloș pentru funcția de prim ministru, Ciolacu a evitat sa dea un raspuns tranșant.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca social-democratii vor castiga alegerile parlamentare si vor merge la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. Nimic nu pare a sta in calea victoriei PSD, crede presedintele partidului. „Eu cred ca PSD va iesi pe primul loc la aceste alegeri.…

- "Romania traverseaza cea mai grava criza sanitara si economica din istorie. Un guvern competent si responsabil ar fi lucrat alaturi de specialisti pentru a scoate Romania din impas. Din pacate, nu s-a intamplat asa si tara noastra se afla aproape de un dezastru. Trebuie sa schimbam acest lucru.…

- Robert Negoita, castigator al unui nou mandat in sectorul 3, a anuntat, intr-o interventie la Digi24, ca nu se pune problema revenirii in Partidul Social Democrat.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca il asteapta acasa pe Robert Negoita, insa viitorul edil al Primariei Sectorului 3 a refuzat…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat ca, in cazul unei schimbari a guvernului ca urmare a moțiunii de cenzura, una dintre variantele partidului sau pentru funcția de premier este Leonardo Badea. Viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Leonardo Badea, „e una dintre variantele luate in calcul…

- Social democrații își aleg sâmbata conducerea în cadrul unui congres extraordinar organizat prin video-conferința. Alegerile interne din PSD sunt lipsite de miza dupa ce în cursa pentru funcția de președinte s-au depus doar doua candidaturi: Marcel Ciolacu și Eugen Teodorovici.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca propunerea de premier a partidului, in cazul in care trece moțiunea de cenzura, este o persoana care in prezent nu este membru PSD.

- E ziua moțiunii in Parlament. PSD urmeaza sa depuna, astazi, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune pe 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului,…