- „Protestul spontan de la metrou a fost suspendat. Astfel, informam publicul calator, ca astazi, 26.03.2021, incepand cu ora 22:00, circulatia trenurilor de metrou va fi reluata in siguranta si conform graficelor obisnuite pe toate magistralele. Dorim pe aceasta cale sa prezentam inca o data scuze bucurestenilor…

- Sindicalistii amintesc ca Metrorex este subventionata de la bugetul de stat.„USLM a facut 21 de adrese catre Ministerul Transporturilor si trei pichete in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in fata Guvernului, iar acestia au refuzat orice dialog", se mai arata in comunicat.Circulatia…

- Actiunea de protest de la metrou a fost organizata ca urmare a nemultumirilor sindicalistilor determinate de intentia Metrorex de a micsora salariile angajatilor si de a disponibiliza personal si nu are legatura cu situatia spatiilor comerciale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Unitatea…

- Sindicaliștii ar fi ajuns la un acord cu conducerea Metrorex și vor suspenda greva, informeaza vineri Antena 3. Potrivit sursei citate, in cursul zilei se va semna un proces verbal cu ințelegerea. Funcționarea metroului ar urma sa se reia sambata in regim normal. Circulatia trenurilor…

- „Le cer scuze bucureștenilor pentru ca au fost obligați sa treaca prin acest eveniment. Le cer scuze dupa ce cateva zeci de miniștri ai Transporturilor au lasat sa se formeze un buboi. Nu vom face niciun pas inapoi. Liderul de cartel Ion Radoi a decis ca bucureștenii nu conteaza, ci doar banii firmei…

- Circulația metroului in Bucuresti este blocata Magistrala 5. Foto: Razvan Stancu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - De mai bine de cinci ore circulația metroului în capitala este blocata, în urma unui protest spontan al angajaților. Aceștia au coborât în…

- Liderul PNL spune ca demiterea unui ministru se face la propunerea premierului prin decizia președintelui, dupa ce Dan Barna a afirmat ca fiecare partid din coaliția de guvernare iși evalueaza propriii miniștri iar o decizie privind remanierea unui membru din Cabinet nu va putea fi luata de premier.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seara ca nu crede ca este oportuna, in acest moment, declanșarea unei proceduri de suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Intrebat de Ion Cristoiu, daca PSD ar susține o inițiativa a AUR de suspendarea președintelui Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu a spus…