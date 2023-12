Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre ruperea coalitiei cu PNL in 2024, ca ”trebuie sa o rupa pentru ca fac alta”. ”Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma, romanii vor hotari cine sa conduca Romania”, a mai spus liderul PSD.

- Coaliția de guvernare, condusa de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, a anunțat ca renunța la reducerea plafonului pentru plațile cash, in urma unei reuniuni in care au analizat propunerea care a fost deja adoptata de ANAF și care ar fi trebuit sa intre in vigoare pe 11 noiembrie. Invitat la Digi FM, in…

- Toate limitele actuale de cash vor fi menținute, atat la persoanele fizice, cat și la cele juridice, cu doua excepții. Plafonul de casa va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi, au anunțat premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, și liderul PNL, Nicolae Ciuca, marți,…

- Nicolae Ciuca a anunțat pe Facebook modificarile privind limitarea folosirii de cash:"Am avut, astazi, la nivelul conducerii Coaliției o analiza aplicata asupra masurii privind plațile in numerar. In urma dialogului nostru, am convenit o serie de modificari necesare, care sa contribuie la protejarea…

- Proiectul privind modificarea legislației privind jocurile de noroc se afla in analiza pe ordinea de zi a ședinței de joi, 5 octombrie, a Guvernului. Anterior, premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca va realiza o reforma a sectorului jocurilor de noroc.Șeful Executivului a declarat luni ca nicio companie…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) iși exprima ingrijorarea cu privire la declarațiile contradictorii emise recent de catre cabinetul Primului Ministru respectiv Ministerul Finanțelor cu privire la acordarea voucherelor de vacanța. Aceste declarații discordante creeaza o incertitudine anxioasa…