- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca este un gest de normalitate ca managerul spitalului Botoșani, unde o tanara gravida a murit in așteptarea medicilor, a fost demis dar ca trebuie sa existe masuri si proceduri clare pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la inceputul ședinței de guvern, ca o tragedie ca cea la Botoșani, unde o femeie gravida a murit dupa mai multe ore de chin, in care a cerut sa fie operata, nu este admisibila in „spitale in care s-au investit zeci de milioane de euro”.

- “Am vazut o asumare clara la Botoșani, acolo unde o tanara gravida a fost lasata sa moara pentru ca medicii dormeau in spital in loc sa salveze vieți. Este un gest de normalitate ca managerul acelui spital a fost demis de catre conducerea Consiliului Județean. Insa dincolo de asta trebuie sa existe…

- Tanara de 25 de ani care a decedat, vineri dimineata, in Maternitatea din Botosani nu a beneficiat, timp de aproape sapte ore, de ingrijiri medicale, se arata intr-un raport preliminar intocmit de Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani, conform AGERPRES.Potrivit sursei citate, pacienta Alexandra…

- Guvernul cauta solutii pentru a acorda noii societati – Complexul Energetic Valea Jiului, un ajutor de stat cu titlu de imprumut de 590 milioane de lei. Joi, o delegatie din care au facut parte presedintele Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara, Laurentiu Nistor si presedintele Sindicatului Muntele, Darius…

- Deliberativul județean va aproba in ședința din 31 iulie in baza unui proiect de hotarare inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, alocarea sumei de 4,1 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara cu titlu de ajutor unui numar de 18 localitați sucevene aflate in situație de…

- FOTO: Au inceput lucrarile de modernizare a unui nou sector de drum de piatra, Dobarceni – Murguța – Ștefanești Luni, 10 iulie 2023, au inceput lucrarile de modernizare a unui nou sector de drum de piatra! Este vorba de DJ294B, Dobarceni – Murguța – Ștefanești. Lucrarile, care se ridica la 44,6 milioane…