Stiri pe aceeasi tema

- La ședința, pe langa prim-ministrul Nicolae Ciuca, participa Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor. Liderii politici discuta despre implementarea noului certificat covid.Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a vorbit la Realitatea PLUS despre certificatul Covid, despre utilizarea acestuia…

- Președinții celor trei partide, PNL, PSD și UDMR au programata la ora 12.00 o intalnire la sediul Guvernului in care vor discuta pe marginea rectificarii bugetare, inainte ca aceasta sa fie aprobata in ședința de guvern programata in jurul pranzului, au declarat surse politice pentru Libertatea.Florin…

- Cele doua partide vor analiza cele doua variante de Guvern convenite in cadrul negocierilor - una cu premier PSD si cealalta cu premier PNL, urmand ca apoi sa stabileasca, de comun acord, prim-ministrul care va conduce Executivul in prima parte a sistemului prin rotatie. Propunerile de premier sunt…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu a declarat joi seara, la finalul negocierilor cu PNL, ca s-a ajuns la un acord ca joi sa existe un guvern investit, dar nu s-a stabilit înca care partid va da primul premierul și cine va prelua ministerul Finanțelor.”Am convenit împreuna ca pâna…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca, precizand ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un guvern minoritar și nu are negocieri cu PNL. Ciolacu a fost intrebat despre intalnirea pe care liderii PSD au avut-o, marti seara, la Vila Lac,…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, luni, ca formațiunea sa va merge in Parlament cu un guvern minoritar PNL-UDMR și a solicitat „responsabilitate politica” din partea USR și PSD pentru a investi guvernul propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca. El a respins o cooptare la guvernare a USR sau…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, vineri, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca au inceput discuțiile pe programul de guvernare, luni urmand sa fie finalizata și lista Guvernului, iar votul in Parlament ar putea fi joi. Citu a precizat ca premierul desemnat are responsabilitatea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca prin decizia luata miercuri seara de a scoate 1 miliard de lei din Fondul de rezerva pentru a-l aloca primariilor și Consiliilor județene premierul demis Florin Cîțu "și-a platit funcția" la Congresul PNL. El anunța ca va face plângere penala…