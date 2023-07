Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT anunța reținerea a 24 de persoane și plasarea sub control judiciar a altor doua, in urma perchezițiilor efectuate la centrele destinate persoanelor vulnerabile. In dimineața zilei de miercuri, DIICOT a facut publica informația ca 24 de inculpați au fost reținuți, iar fața de alți doi s-a dispus…

- Dupa perchezițiile de la centrele de batrani din Voluntari, poliția a reținut 24 de persoane, iar doua au fost plasate sub control judiciar. In urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autoritati din trei imobile in care ar fi trebuit sa primeasca ingrijiri. Anchetatorii au stabilit…

- 24 de persoane au fost retinute si doua au fost plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile, potrivit DIICOT . 31 de percheziții au fost efectuate, ieri, intr-o cauza privind savarșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, trafic…

- Poliția a facut public un numar de telefon unde rudele pot suna pentru a afla informații despre persoanele cu dizabilitați și batranii exploatați de cele doua grupari vizate de perchezițiile desfașurate marți in București, Ilfov, Ialomița, Calarași, Constanța, Olt și Argeș.

- Un amplu caz privind exploatarea și torturarea unor batrani internați in camine private este investigat de Poliția Romana. Perchezițiile au inceput la prima ora a dimineții, atat la aziluri cat și la persoane private. Sute de persoane din forțele de ordine, SMURD, spitale și chiar I.N.M.L. „Mina Minovici”…

- Zeci de perchizitii au loc marti dimnineata in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges, intr-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilitati sau in situatii vulnerabile, prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, fiind vizate doua grupuri infractionale.…

- DIICOT a efectuat perchezitii, marti dimineata, in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges, intr-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilitati sau in situatii vulnerabile, prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, fiind vizate doua grupuri infractionale.…