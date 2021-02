Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- Ciolacu acuza Guvernul de lipsa legii bugetului și a unui plan pentru accesarea fondurilor europene. ”Este o prapastie uriașa intre așteptarile liderilor europeni și oferta jalnica a actualei guvernari”, considera liderul social-democrat. ”Maculatura lor a fost deja respinsa de doua ori. De aceea, cer…

- Cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, Mecanismul de Redresare si Rezilienta, este supus la vot in Parlamentul European marti, 9 februarie. Bugetul stabilit de Comisia Europeana pentru acest mecanism este de 672 de miliarde de euro. "Simt o mare responsabilitate…

- La ora actuala, guvernul Cițu reface Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) realizat greșit, cu ghidul european in fața, de catre cabinetul Orban, adica acel plan de cheltuire a celor 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeana. Rolul preotul și preotesei Noul ministru al investițiilor…

- Ministerul Fondurilor Europene a elaborat, recent, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), un document strategic structurat pe 12 domenii considerate prioritare. PNRR prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate și propune un buget de 30,44 miliarde euro (prețuri din 2018).…

- Pentru ca avem o oportunitate istorica: 80 miliarde euro pentru dezvoltarea Romaniei și investiții in anii ce vin. Pentru ca am rupt zagazurile neputinței și, in acest an, in ciuda crizei, am aratat deja ca se poate. Și pentru ca, dupa 6 decembrie, avem patru ani fara alegeri, in care un guvern liberal…

- Ministerul Fondurilor Europene a pus joi in dezbatere publica Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), prin care Romania va putea accesa 30,4 miliarde de euro prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta.