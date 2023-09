Marcel Ciolacu, către șefii de CJ și primari: „Cine are două mandate, să nu mai candideze!” Președintele PSD are de gand sa propuna ca primarii și șefii de consilii județene care au deja doua mandate sa nu mai candideze. Ciolacu a declarat ca le va cere celor care au deja doua mandate de primar sau președinte de CJ sa nu mai candideze, „sa se orienteze spre alte provocari”. „Din punctul meu de vedere, nicio persoana nu trebuie sa stea intr-o funcție administrativa, locala sau centrala, mai mult de doua mandate. Incet-incet, poate e in firea omului, te indepartezi de realitate. Eu nu am vazut altceva la televizor și din atitudinea domnului Buzatu decat faptul ca nu mai era in lumea reala.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca el nu a vazut niciodata „atatia bani la un loc”, referindu-se la spaga pe care DNA il acuza pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Vaslui ca ar fi luat-o.

- „De cand am preluat eu partidul nu am avut astfel de cazuri. Sper sa fie printre ultimele… Nimeni care are o problema penala nu va mai candida din partea PSD”, a spus premierul Ciolacu la Antena 3. ”Eu n-am vazut in viața mea atația bani la un loc!(… )E o fapta pe care eu nu credeam ca o s-o mai vad…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca el nu a vazut niciodata „atația bani la un loc”, referindu-se la șpaga pe care DNA il acuza pe fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui ca ar fi luat-o. Ciolacu a promis ca persoanele cu probleme penale

- Conștient ca moțiunea de ce cenzura nu are cum sa treaca, președintele USR, Catalin Drula, a decis sa renunța la ea și sa atace la Curtea Constituționala a Romaniei masurile fiscale pentru care Guvernul vrea sa-și asume responsabilitatea. Liderul USR, Catalin Drula a declarat ca urmeaza sa atace la…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a sustinut astazi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea politica pe care o conduce nu are nicio proiecție de coaliție cu PSD in acest moment, pentru alegerile locale, generale si prezidentiale din anul 2024. Luna viitoare, liberalii vor discuta in forurile de conducere…

- A trecut mai bine de o luna de zile de cand cabinetul Ciolacu a depus juramantul dar unul dintre ministerele cheie nu are nici pana azi hotarare de funcționare și organizare, adica iși desfașoara activitatea din inerție. Radu Oprea, pas cu pas, pe urmele Gabrielei Firea Pe 15 iunie 2023, cabinetul Marcel…

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), Emil Boc, a declarat ca in urma discutiilor avute de reprezentantii AMR, marti, la Guvern, cu premierul Marcel Ciolacu si cu mai multi ministri de linie, au obtinut promisiunea ca, pana la 1 septembrie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca Gabriela Firea este suspendata de la șefia organizației PSD București „pana se lamuresc lucrurile”. Liderul PSD a evitat sa spuna daca mai susține candidatura acesteia la Primaria Capitalei, precizand ca „in acest moment nu avem alegeri”. Marcel…