- „Niciodata nu voi putea fi , ci intotdeauna voi sta in mijlocul oamenilor”, afirma premierul Marcel Ciolacu. El a postat cateva fotografii realizate dupa ceremonia organizata de Ziua Marinei.

- Premierul Marcel Ciolacu a fost la Constanța, la Ziua Marinei, iar ulterior s-a plimbat pe Faleza din Constanța. Premierul nu a ezitat sa mearga in mijlocul oamenilor și a facut baie de mulțime.”Va mulțumesc pentru ziua de astazi! Faleza din Constanța este incredibila! Energia pe care mi-o transmiteți…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent, marți, la festivitațile organizate la Constanța, de Ziua Marinei. Ocazie cu care a menționat ca alocarea bugetara pentru aparare a crescut din acest an la 2,5% din PIB. Șeful Guvernului a dat asigurari ca se va menține acest nivel și in anii urmatori, „indiferent…

- Fortele Navale Romane au avut si vor avea in continuare o contributie semnificativa pentru securitatea Romaniei si a partenerilor nostri din spatiul Nord-Atlantic, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, marti, la Constanta, unde a participat, alaturi de presedintele Klaus

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, in cadrul festivitatilor legate de Ziua Marinei, de la Constanta, ca alocarea bugetara pentru aparare a crescut din acest an la 2,5% din PIB si da asigurari ca vor mentine acest nivel si in anii urmatori, indiferent de provocarile economice pe care le vor intampina.„Inainte…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat la sarbatorirea Zilei Marinei Romane, care a avut loc pe 15 august, in orasul Constanta.Iohannis a ajuns la eveniment intr o atmosfera festiva si plina de entuziasm.Cu ocazia sarbatoririi Zilei Marinei, o flota impresionanta de nave militare si civile a fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta organizeaza astazi, 14 august 2023, un eveniment pentru a oferi o declaratie de presa in ceea ce vizeaza interventiile de la debutul minivacantei pana la data curenta. Totodata, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, Anamaria Stoica va veni…

- Pe 11 mai 2023, Marcel Ciolacu, pe atunci președintele Camerei Deputaților, a ținut un scurt discurs in fața antreprenorilor romani, reuniți la un summit organizat de Romanian Business Leaders (RBL). RBL este una dintre cele mai puternice organizații ale mediului privat de afaceri, ce reunește peste…