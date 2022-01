Stiri pe aceeasi tema

- ”Este evident ca suntem intr-o criza energetica majora, in afara ca loveste consumatorii casnici, loveste intreaga industrie romaneasca. Nu este doar Romania in aceasta situatie, este intreaga Europa, si nu numai, dar am vazut si masuri care s-au luat si in Marea Britanie, si in Franta, deci este un…

- Marcel Ciolacu spune ca este nevoie de intervenția statului, pe cel puțin o perioada de 6 luni, in stabilirea prețurilor la gaze și energie electrica. Soluția vazuta de PSD „Ne-am extins ajutorul și pentru intreprinderile mici și mijlocii și la toata industria alimentara. Coaliția este cea care a propus…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat marți, 18 ianuarie, la Digi24 , ca decizia renunțarii la proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19 la locul de munca ii aparține partea ministrului PSD Sanatații, Alexandru Rafila. „Aș vrea sa vad cum a fost fundamentata decizia…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni dimineața, 17 ianuarie, ca social-democrații au stabilit deja masurile in domeniul energiei și urmeaza sa le discute in ședința de coaliție care va avea loc la Parlament, la ora 17.00, impreuna cu PNL și UDMR. „Am finalizat tot pachetul de masuri, astfel…

- „Este o marja foarte mica. Am avut si eu aceasta discutie cu domnul Florin Citu. Cred ca cel mai important, atat pentru mine, cat si pentru domnul Florin Citu, cat si pentru Romania este sa depasim acest 7%. Cred ca conteaza mai putin ce prevedem, oricum e foarte ambitios in comparatie cu cel de anul…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, luni, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa se intalneasca, luni, la 11.30, la Guvern, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu liderul PNL, Florin Cițu…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, la ieșirea de la intalnirea avuta azi cu conducerea partidului, ca nu a discutat despre cum va arata noul Guvern. Marcel Ciolacu, a declarat, la ieșirea de la intalnirea cu liderii PSD-iști, ca nu au purtat, azi, nicio discuție, privind…