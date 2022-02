Marcel Ciolacu, atac la USR: „Plătim consultanță de 44.000 de euro pe lună!” Consultanța pe zeci de mii euro! Asta ii definește pe acești umflați pe bani publici de la USR!Dupa ce au aruncat Romania in haos cu #liberalizarea energiei, nu au nicio jena acum sa ii puna pe romanii saraciți sa le plateasca consultanța de 44.000 de euro pe luna!Zeci de milioane de euro din #imprumuturile luate prin PNRR - mai exact din banii ce vor fi platiți de romani, cu dobanzile aferente - au fost ”alocate” de useriști pentru servicii de consultanța. Fara transparența, fara niciun criteriu, fara nicio fundamentare!Acum poate ințelege toata lumea DE CE cei care propovaduiau ”Fara hoție in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

