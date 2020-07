Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu afirma, dupa ce Ludovic Orban a indemnat la nerespectarea deciziei CCR privind izolarea in cazul suspiciunii de COVID-19, ca Orban devine toxic pentru Romania fiindca incepe sa indemne la anarhie si ii cere presedintelui Iohannis sa-l trezeasca pe premier si sa-i…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la gestul lui Orban de a instiga la nerespectarea deciziilor CCR. Ciolacu afirma ca Orban devine toxic pentru Romania si pentru statul de drept."Orban devine toxic pentru Romania fiindca incepe sa indemne la anarhie. Domnule Iohannis,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, respinge vehement, cu indignare, ideea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, ridicata de Eugen Teodorovici, in cazul in care va refuza desemnarea unui premier din partea majoritații parlamentare, in urma adoptarii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban II.…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la sediul central al partidului, dupa noile atacuri ale președintelui Klaus Iohannis la adresa social-democraților, ca Iohannis nu se mai comporta ca un șef de stat ci ca șeful PNL, ca prin criticile aduse CCR și Parlamentului „slabește democrația…

- Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii se va intruni astazi, de la ora 14,00, pentru a solicita SRI un punct de vedere referitor la declaratia presedintelui Klaus Iohannis din data de…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- "Este cinic sa vrei sa dai jos un guvern implicat total in lupta cu epidemia de coronavirus. Anuntul liderilor PSD este ilogic, cu doar cateva ore inainte, acelasi lider al PSD, Marcel Ciolacu, propunea un moratoriu privind o mai buna colaborare intre Guvern si Parlament. Reactia nervoasa a PSD ne…

- "PNL da astazi proba maturitatii politice. Atacarea la CCR a masurilor sociale si economice initiate de PSD si votate de toate fortele politice parlamentare, cu exceptia liberalilor, nu loveste in PSD, domnule Orban, ci in romanii si firmele romanesti care acum asteptau un sprijin real din partea…