- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, are COVID-19 si se afla in izolare, au precizat surse social-democrate pentru News.ro. Acesta se simte bine si a aflat ca este infectat in urma unui test pe care l-a facut. Marcel Cioalcu si-a anulat intalnirea cu presedintele Republicii Moldova, Maia…

- Imagini inedite cu liderul PSD Marcel Ciolacu au fost publicate pe Facebook, intr-un grup ai carui membri sunt in mare parte piloți militari, absolvenți ai Școlii de Aviație de la Boboc, din județul Buzau, unii dintre ei foști colegi ai tatalui lui Marcel Ciolacu, comandor Ion Ioan Ciolacu. In fotografii,…

- Președintele PSD crede ca Iohannis nu va mai fi la Cotroceni dupa 2024, chiar daca o eventuala modificare a Constituției i-ar permite inca un mandat. Marcel Ciolacu a mai declarat ca modificarea Constituției nu este o urgența in acest moment. Chiar daca fosti ministri de justitie ai PSD au discutat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca se va modifica Codul Fiscal, iar noile masuri vor fi anunțate cel tarziu la 1 iunie pentru ca Legea bugetului pentru anul 2023 sa se construiasca pe baza noilor modificari. ”Ar trebui sa prezentam noile masuri la 1 iunie. Codul Fiscal trebuie adoptat…