- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca social-democratii vor depune categoric in sesiunea parlamentara care incepe in februarie o motiune de cenzura impotriva guvernului.

- Ministrul Finantelor a atras atentia ca Romania pierde anual din cauza necolectarii TVA peste 6 miliarde de euro. Gap-ul (diferenta dintre ce ar trebui colectat si ce se colecteaza efectiv – n.r.) este cel mai mare din Uniunea Europeana. ”Problema este gap-ul la TVA. Romania este campioana in sensul…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, anunta ca luni Biroul Permanent National al PSD va aproba sesizarea Curtii Constitutionale pe cele doua angajari de raspundere ale Guvernului Orban. Atacul la CCR va fi unul pe forma demersului, nu pe fondul actelor normative."Vorbim de cele doua…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, inaintea sedintei Buroului Politic provizoriu, ca partdul discuta strategia la motiune impotriva ministrului Finantelor, Florin Citu, dar si ce va face in cazul in care Guvernul Orban decide sa-si asume raspunderea pe vreun pachet de legi…

- PSD e pregatit sa sesizeze un conflict de neconstituționalitate inainte de a depune o eventuala moțiune de cenzura, a afirmat duminica, Marcel Ciolacu. El atrage atenția Guvernul PNL ca acționeaza neconstituțional cand anunța ca iși va asuma raspunderea pe proiecte de legi importante.„Din…

- "A fost un mic incident cu domnul Marian Oprisan. Am iesit din sala, iar apoi am revenit. In sedinta au luat cuvantul mai multe persoane, iar pe la jumatatea sedintei se cam contura trendul. Peste doua treimi din biroul permanent nu mai exista. La finalul sedintei doamna Dancila a observat care este…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, in noaptea de marti spre miercuri, ca Eugen Teodorovici nu a fost fortat sa-si dea demisia din functia de presedinte executiv al partidului, intrucat aceasta nu a mai fost valida in momentul in care toti membrii Biroul Permanent National…

- Discutia dintre Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si Viorica Dancila, presedintele PSD, a ajuns la o concluzie dorita de mai multi lideri ai partidului. Potrivit unor surse din partid, Viorica Dancila isi va anunta marti retragerea din functia de presedinte al PSD.