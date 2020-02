Stiri pe aceeasi tema

- Congresul în care PSD își alege noua conducere va avea loc în 29 februarie sau în 7 martie, a declarat, miercuri seara, președintele interimar Marcel Ciolacu. Acesta a precizat ca s-a decis ca partidul sa nu aiba niciun candidat pe numele caruia sa existe o soluție definitiva…

- Marcel Ciolacu a facut declarații, luni, dupa un Comitet Executiv al PSD și spune ca partidul este pregatit pentru orice fel de alegeri."Cei mai mulți din membrii Comitetului Executiv au spus ca suntem pregatiți pentri orice fel de alegeri. Eu am condus ședința și știu ce s-a vorbit. Nu trebuie…

- Marcel Ciolacu a declarat ca luni PSD va decide data pentru Congresul partidului, dupa consultarile cu membrii organizației naționale. Liderul social democrat a adaugat ca tot in cursul saptamanii viitoare va lua o decizie in privința candidaturii pentru șefia PSD."Am un defect. Nu pot sa…

- Proaspat revenit in PSD, Cozmin Gușa, susține ca il va susține pe Sorin Grindeanu pentru a prelua șefia PSD, in cadrul Congresului din februarie. Gușa considera ca acesta este mai bun decat Marcel Ciolacu și arata ca Sorin Grindeanu este garanția unei reforme.Citește și: Viorica Dancila, lovitura…

- PSD va depune moțiunea de cenzura anunțata de Marcel Ciolacu in maxim 3 zile dupa asumarea raspunderii pe alegerea primarilor, anunța viceliderul grupului PSD din Camera Deputaților, Daniel Suciu.Daniel Suciu a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa la Bistrița, ca partidul va depune…

- ​Nicușor Dan susține ca Gabriela Firea are o cota electorala de 30%, iar opoziția ar trebui sa aiba un candidat unic la Primaria Bucureștiului, daca alegerile locale se vor desfașura intr-un singur tur.

- Conducerea colectiva interimara a PSD se reunește luni, incepand cu ora 10.00, la sediul central al PSD. Este a doua ședința a noii conduceri centrale PSD care are ca prim obiectiv organizarea Congresului din 2020. Intalnirea are loc in contextul in care Guvernul se pregatește sa-și asume raspunderea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca dorește organizarea Congresului ordinar al PSD cel mai probabil in luna februarie a anului viitor. Ciolacu a aratat ca spera ca etapa excluderilor din PSD sa fie depasita.