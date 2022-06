Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, anunta ca va incepe „o perioada de reconstructie” a organizatiilor care nu au obtinut la alegerile locale functiile de primari ai municipiilor resedinta de judet sau consiliile judetene, potrivit Agerpres. El a mentionat, in cadrul unei declaratii…

- De la alegerea camerelor, pana la cea a locurilor de scaldat. De asemenea, se recomanda utilizarea asigurarilor medicale sau a celor de calatorie. Nu trebuie uitate insa nici medicamentele. Persoanele care se pregatesc de concediu in strainatate sunt indemnate sa respecte sfaturile medicilor pentru…

- Un editorial semnat de Alexandra Pacuraru și Adrian Dragomir The post LEGILE PUTERII: Prețurile la carburanți au ajuns la cote istorice. Se anunța o lunga perioada de proteste appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: LEGILE PUTERII: Prețurile la carburanți au ajuns la cote istorice.…

- Exact peste doi ani, dupa ce se vor fi aflat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European, in luna iunie a anului 2024, vor avea loc alegerile locale. Rezultatele de la europarlamentare, dupa cum s-a vazut la precedentele alegeri, din 2016 si 2020, influenteaza destul de putin alegerile locale.…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca 47 de romani rezidenți in Italia au primit adeverințele necesare pentru a-și putea inscrie candidatura la alegerile locale din aceasta țara. Dintre aceștia, 39 sunt femei și opt barbați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, dupa o ședința largita a PSD, ca in cel mult o luna de zile se vor declanșa alegerile interne „de jos in sus” in organizațiile in care social-democrații au caștigat alegerile locale, ulterior urmand sa aiba loc alegeri și in restul județelor. PSD a caștigat…

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca in urmatoarea perioada va avea loc o intalnire, la nivel parlamentar, intre Romania si Republica Moldova, care se va desfasura cel mai probabil in tara noastra.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a acreditat 24 de observatori naționali din partea Asociației „Promo - LEX” in vederea monitorizarii alegerilor locale noi din 29 mai 2022. Termenul limita de depunere a cererilor privind acreditarea in calitate de observator este de 7 zile pana la ziua alegerilor,…