- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a emis duminica ideea unei companii energetice naționale, care sa produca energie dintr-un mix de surse și care sa poata asigura intr-un interval de 3 – 5 ani independența energetica a Romaniei. Ciolacu spune ca traversam o criza mondiala a energiei, care a fost gestionata…

- Intrebat ce rezerve sunt pentru ca romanii sa treaca iarna, avand in vedere criza de pe piata de energie, Marcel Ciolacu a declarat ca la sedinta de luni a coalitiei sunt invitati si ministrii Energiei si Finantelor si ca va avea loc o discutie si pe aceasta tema. “Sunt doi invitati maine, la coalitie,…

- Fermierii romani se confrunta cu o criza acuta de tractoriști. Potrivit Digi 24, deși tractoarele sunt tot mai performante, tinerii nu sunt atrași de domeniu, iar cei cu vechime incep sa se retraga.Potrivit sursei citate, fermierii au solicitat liceelor din mediul rural sa inființeze secții…

- Directorul general al Apple, Tim Cook, a dezvaluit marti ca detine criptomonede, dupa ce a fost intrebat la conferinta The New York Times DealBook daca are in proprietate bitcoin sau ethereum, transmite CNBC.”Detin. Consider ca este rezonabil sa le detin in cadrul unui portofoliu diversificat”,…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica, a transmis joi, 23 septembrie, pe pagina sa de Facebook, ca o serie de e-mailuri care pretind a fi transmise clientilor de Banca Transilvania au fost reclamate recent de catre utilizatorii de internet."Verificati cu atentie…

- Peste jumatate dintre romanii care ar achizitiona dispozitive inteligente pentru casa le-ar integra in bucatarie (54%), arata datele unui studiu de specialitate, publicat marti, 21 septembrie.Conform Reveal Marketing Research, la nivel national, 67% dintre romani au declarat ca intentioneaza…

- Producatorii de apa de izvor imbuteliata susțin ca nu mai pot menține actualul nivel al prețurilor. Scumpirile din ultimul an la energie, ambalaje și combustibili pun o presiune mare asupra sustenabilitații afacerilor, a anunțat vineri, 17 septembrie, intr-un comunicat de presa, Asociația Producatorilor…