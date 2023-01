Marcel Ciolacu a declarat ca trebuie redusa impozitarea muncii si marirea impozitarii capitalului, in special in cazul companiilor care au realizat „venituri exceptionale” pentru a reveni la o „echitate sociala”. „Echitatea sociala este menirea noastra sa o facem si nu menirea dreptei”, a spus liderul PSD. Se razbuna pe companiile cu venituri exceptionale „Asta nu […] The post Marcel Ciolacu, anunt periculos. Ne intoarcem in comunism? PSD vrea "echitare sociala" first appeared on Ziarul National .