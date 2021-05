Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va organiza alegeri interne pentru a stabili cine sa fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 2024, dar nu a exclus ca „personalitați” din afara partidului sa poata intra in aceasta competiție interna. Unul dintre numele care a inceput sa…

- Prim-vicepresedintele Partidului Social-Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat ca doreste ca social-democratii sa castige toate alegerile din anul 2024, inclusiv pe cele prezidentiale. Grindeanu a mai mentionat ca nu exclude o candidatura a lui Mircea Geoana din partea PSD pentru Presedintia Romaniei.…

- Alegerile locale de anul trecut o propulsau pe Clotilde Armand in postura de caștigatoare la Sectorul 1. Inca de la momentul scrutinului au existat reclamații de fraudare a alegerilor in acest sector. Ulterior informațiile aparute in spațiul public aveau sa genereze un scandal fara precedent in politica…

- „Am deschis in interiorul partidului o discutie, trebuie sa incercam sa invatam din intamplarile din trecut si din greselile celorlalti. Si daca facem o analiza mai profund vedem ca toti cei care au candidat pentru cea mai inalta functie in statul roman din functia de presedinte al PSD-ului nu au reusit…

- Sefa extremei-drepte din Franta, Marine Le Pen, a confirmat plecarea de la conducerea partidului Adunarea Nationala (RN, fostul Front National), care ar putea avea loc dupa incheierea verii, in vederea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP. Citește și: Marcel…

- Ciolacu a precizat ca masura face parte din planul de reforma din interiorul PSD. ”Noi am venit cu o modificare la statutul PSD pe care o sa o facem in cadrul Congresului, in care sa rupem aceasta paradigma prin care presedintele de partid era automat si candidat pentru functia de presedinte al Romaniei.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca se va face o modificare de statut, astfel incat candidatul partidului pentru alegerile prezidentiale sa fie desemnat prin alegeri preliminare in interior si nu de Comitetul Politic National. "Am stabilit cu colegii mei si vom face o…