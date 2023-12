Marcel Ciolacu a declarat ca pensia media va crește anul viitor. De asemenea, premierul spune ca Guvernul iși va face datoria și fața de profesori. Toate aceste subiecte au fost dezbatute, astazi, la dezbaterilor pe bugetul de stat pentru anul 2024. ”Stoparea declinului economic a fost primul lucru pe care a trebuit sa-l facem. Totuși, romanii resimt din plin inca șocurile economice din ultimii ani. De aceea, construcția bugetara pe 2024 prevede creșteri de venituri pentru peste 12 milioane de cetațeni. Avem peste 40 de miliarde de lei in buget in plus pentru creșterea pensiilor, salariilor, alocațiilor,…