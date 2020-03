Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, s-a filmat citind de pe foi un mesaj cu privire la investirea Guvernului Orban II. Desi critica actiunile liberalilor, Ciolacu face apel la proprii colegi din PSD sa mearga sambata la Parlament pentru a vota investirea guvernului."Dragi romani,…

- Liderul USR, deputatul Dan Barna, a anuntat joi ca asteapta explicatii de la presedintele Klaus Iohannis pe marginea crizei politice "create de PNL" in urma depunerii mandatului de premier desemnat de catre Florin Citu. "Noi am avut astazi in Parlament sansa sa oprim o criza politica si sa concentram…

- Președintele Klaus Iohannis esteașteptat sa faca declarații in cursul serii de joi, dupa cepremierul desemnat Florin Cițu și-a depus mandatul de premier.Președintele Iohannis urmeaza a desemna un alt premier, cel maiprobabil, anunțand noi consultari cu partidele.Președintele Klaus Iohannis urmeaza a…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri ca președintele Klaus Iohannis „a ales din nou calea crizei politice” dupa ce l-a desemnat premier pe Florin Cîțu.Acesta a precizat ca este „exclus” sa le ceara parlamentarilor PSD sa voteze desemnarea lui Cîțu,…

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea formulata de Marcel Ciolacu si Teodor Melescanu privind modalitatea de adoptare a bugetului pe 2020, dar a admis exceptia de neconstitutionalitate la modificarile aduse de Guvern la celebra OUG 114/2018. Astfel, actul normativ care schimba…

- „Guvernul Orban nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie pentru ca nu exista o majoritate in Parlament care sa ii ofere sustinere. Anticipatele nu sunt foarte simplu de obtinut, dar din punct de vedere politic nu exista alternativa", explica Dacian Ciolos.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Braila, ca PSD nu susține organizarea alegerilor anticipate. Presedintele interimar al PSD a a criticat intenția președintelui și a premierului de declanșare a anticipatelor. Ciolacu spune ca un astfel de demers „ar arunca Romania…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a fost sesizata cu cererile de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre Guvern si Parlament cu privire la Legea bugetului de stat pe anul 2020, formulate de catre presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor. Guvernul…