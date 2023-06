Marcel Ciolacu a semnat hotararea prin care pandemia Covid-19 a luat sfarsit! (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a decis și a semnat: Hotarare prin care pandemia de Covid-19 a luat sfarșitPremierul Marcel Ciolacu a convocat marți seara, in sistem hibrid, Comitetul Național pentru Situații de Urgența. CITESTE SI BREAKING NEWS Incendiu cu degajare mare de fum la o hala de depozitare din Targu…

- Persoanele din Grecesti (Dolj) afectate de inundatii vor beneficia de ajutoare de urgenta constand in produse alimentare, precum conserve si sticle cu apa minerala, in valoare de 6.500 de lei. Premierul Marcel Ciolacu a convocat duminica dimineata Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru…

- "Adoptam, in urmatoarea sedinta de Guvern, o Hotarare in vederea stabilirii sumelor de bani care vor fi acordate drept despagubiri familiilor ale caror locuinte au fost afectate de calamitati. Hotararea se va aplica in primul rand locuitorilor din comuna Grecesti, judetul Dolj, afectati de inundatii…

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat in aceasta dimineața Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru aprobarea unor masuri urgente de sprijinire a persoanelor din localitatea Grecești, județul Dolj, afectate de inundații. “Suntem alaturi de oamenii care au nevoie de sprijinul nostru. Ținem …

- Persoanele din Grecesti, judetul Dolj, afectate de inundatii, vor primi ajutoare de urgenta, decizia fiind luata duminica intr-o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta convocata duminica de premierul Marcel Ciolacu, potrivit news.ro.”Premierul Marcel Ciolacu a convocat in aceasta…

- Persoanele din Grecesti, judetul Dolj, afectate de inundatii, vor primi ajutoare de urgenta. Decizia a fost luata duminica intr-o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta convocata de premierul Marcel Ciolacu. ”Premierul Marcel Ciolacu a convocat in aceasta dimineata Comitetul National…

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat seara trecuta Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a aproba acordarea unor ajutoare de urgenta.Potrivit Hotararii aprobate de CNSU, vor fi scoase de la rezervele de stat produse alimentare si apa, care vor fi distribuite locuitorilor afectati de inundatiile…

- Guvernul a aprobat ajutoare de urgența pentru locuitorii din Ighiu, afectați de inundații. Lista produselor Premierul Marcel Ciolacu a convocat vineri seara Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru a aproba acordarea unor ajutoare de urgența pentru comuna Ighiu, a anunțat Guvernul intr-un…