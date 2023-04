Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca a depus joi proiectul de lege prin care se interzice utilizarea fainii de insecte in prepararea produselor prevazute in Registrul Național al Produselor Tradiționale. „Am depus astazi proiectul de lege prin care se interzice utilizarea fainii de insecte…

- Utilizarea fainii din greieri, lacuste și larve de insecte a intalnit o opoziție in Italia, unde guvernul urmeaza sa interzica utilizarea acesteia in pizza și paste și sa o separe pe rafturile supermarketurilor.

Președintele USR, Catalin Drula, face un apel catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pentru a vota in Parlament legile care interzic complet publicitatea la jocuri de noroc și amplasarea pacanelelor langa școli.

Comisia juridica va dezbate, marti, pentru raport, propunerea legislativa initiata de un grup de parlamentari PNL care vizeaza limitarea publicitatii audiovizuale pentru jocurile de noroc.