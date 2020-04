Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania, informeaza agerpres.ro.

- Termenul de 15 aprilie este cel pana la care Romania trebuie sa elaboreze documentele programelor operationale si un prim draft de acord de parteneriat, in contextul derularii negocierilor cu Comisia Europeana pentru viitorul cadru programatic 2021 - 2027, a declarat, joi, ministrul desemnat al Fondurilor…

- Riscul de decomitere pentru anul 2019, in valoare de 557 milioane de euro, a fost eliminat pana la ultimul cent si am reusit sa trimitem la Comisia Europeana declaratii de un miliard de euro, a declarat, miercuri, la audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus…

- Dezvaluirile despre au fost facute de PSD la audierea de marti a ministrului desemnat al Dezvoltarii, Ion Ștefan, ca a respins propunerile de reorganizare a sistemului de gestionare a fondurilor europene , facute de colegul sau de fost și viitor Cabinet, ministrul desemnat la Fonduri Europene, Marcel…