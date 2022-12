Stiri pe aceeasi tema

- A doua cerere de plata din PNRR, in valoare de 2,8 miliarde de euro, va fi transmisa joi oficial Comisiei Europene, dupa indeplinirea celor 51 de jaloane și ținte asumate pentru primele doua trimestre din acest an, a anunțat miercuri Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a afirmat ca exista ”un orizont de asteptare foarte mare” in ceea ce priveste programele pe fonduri europene privind digitalizarea, iar ghidul scos in consultare publica a primit multe observatii, in aceste conditii consultarea publica pe tema acestuia…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre absorbtia fondurilor europene, ca nu este multumit. Despre banii din PNRR, el a aratat ca astazi avem 6,3 miliarde euro, bani care sunt incasati, iar cererea a doua de plata,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca in privinta pensiilor obraznice, nesimtite, trebuie gasit un sistem de impozitare sau de contributie la fondul de solidaritate pentru saracie. El a precizat ca, in opinia sa,…

- Cea de-a treia transa de 250 lei a fost incarcata pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”, valoarea totala a sumelor fiind de peste 590 de milioane de lei, anunța Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). De acești bani beneficiaza aproximativ 2,4 milioane…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a incarcat a treia transa pe cardurile sociale oferite prin programul "Sprijin pentru Romania", valoarea totala a acesteia fiind de peste 590 de milioane de lei.

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat cand vor primi beneficiarii voucherelor sociale a treia tranșa de bani, in valoare nominala de 250 de lei. ”Urmatoarea tranșa are loc, plata, in ultima saptamana din luna octombrie, avem banii necesari, nu exista probleme si vom…

- Social Vouchere sociale / Saptamana viitoare incepe alimentarea cu a treia tranșa de bani octombrie 10, 2022 14:59 Voucherele sociale din cadrul programului “Sprijin pentru Romania” urmeaza sa fie alimentate cu tranșa a treia de bani. Potrivit graficului publicat de Ministerul Investițiilor…