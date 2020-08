Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca pe 1 septembrie ar urma sa fie lansat apelul de proiecte, dupa ce Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat introdusa de Romania pentru a sustine companiile afectate de pandemia de coronavirus. "In cursul zilei de ieri…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, in sedinta de Guvern, ca din 1 septembrie va fi lansat apelul de proiecte dedicat Ministerului Economiei, iar din 15 septembrie firmele vor putea sa depuna aplicatiile de finantare.

- Companiile care apeleaza la proiecte de redresare economica finantate prin fonduri europene vor putea incepe sa incaseze bani din primul miliard de euro, din cele 80 de miliarde reprezentand fonduri europene alocate Romaniei, din a doua parte a lunii septembrie sau din prima parte a lunii octombrie,…

- Studentii antreprenori vor beneficia de granturi de pana la 100.000 de euro daca prin afacerile pe care le propun pentru finantare creeaza maximum 5 locuri de munca, potrivit unui program dedicat adoptat joi de Guvern, potrivit Agerpres.Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat…

- Studentii antreprenori vor beneficia de granturi de pana la 100.000 de euro daca prin afacerile pe care le propun pentru finantare creeaza maximum 5 locuri de munca, potrivit unui program dedicat adoptat joi de Guvern. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi seara, la Palatul Victoria,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, la inceputul sedintei de Guvern, ca autoritatile romane pot incepe sa deruleze programul de racordare la reteaua de distributie a gazelor naturale a tuturor viitorilor beneficiari, avand in vedere ca s-a primit aprobarea oficiala a Comisiei…

- ”Avem aprobarea pentru trenurile de lucru pentru CFR Infrastructura. In urma achizitionarii acestora se are in vedere ca ritmicitatea lucrarilor de reabilitare pentru linia de cale ferata sa fie simtitor schimbata si sa aducem un plus valoare”, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE) publicat miercuri de Guvern include printre masuri acordarea unui grant de 2.000 de euro pentru firmele mici – pentru plata chiriilor, utilitaților și datoriilor, acordarea unui sprijin in valoare de 500 de euro pentru fiecare angajat care…