- JOI: Romania cere tranșa a doua din PNRR, la Comisia Europeana. Are o valoare de 2,8 miliarde de euro O a doua cerere de plata din PNRR va fi transmisa in mod oficial la Comisia Europeana, joi. Solicitarea are o valoare de 2,8 miliarde de euro. Cererea de plata are in structura jaloane si tinte de pe…

- Romania nu poate trimite o cerere de plata la Comisia Europeana fara sa aiba jaloanele „limpezite”, iar un refuz ar putea avea repercusiuni inclusiv asupra cursului de schimb valutar, a declarat ministrul PNL al investitiilor si proiectelor europene, Marcel Boloș, la briefingul sustinut miercuri, 14…

- Ministrul Marcel Bolos a declarat ca suntem in prim proces de pregatire a cererii de plata nr 2, care are o valoare de 2,8 miliarde de euro. ”Potrivit regulamentului Comisiei Europene, luna decembrie este luna in care trebuie sa trimitem la Comisie cererea de plata, fiind cea de-a doua cerere de plata…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul Planului Național de Redresare si Reziliența, care aduce Romaniei 2,6 miliarde euro pentru revitalizarea economiei, informeaza Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene. Astfel, Comisia Europeana a aprobat la finele lunii octombrie…

- Intrebat daca este multumit de absorbtia de fonduri europene din exercitiul anterior in special, ministrul Bolos a raspuns: ”Nu sunt multumit, este pacat ca banii acestia care sunt in risc de decomitere sa nu ii vedem in proiecte de autostrazi, in infrastructura de apa si canalizare”. El a precizat…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, care aduce Romaniei 2,6 miliarde euro pentru revitalizarea economiei, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, printr-un comunicat, transmite AGERPRES . Potrivit sursei citate,…

- Marcel Bolos a anunțat miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, decizia Comisiei Europene de a pune la dispoziție 10% din fondurile politicii de coeziune in situatiile in care exista risc de pierdere a banilor pentru perioada de programare 2014 - 2020.„Avem o veste foarte buna prin decizia pe care…

